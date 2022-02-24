Песков спрогнозировал реакцию граждан России на спецоперацию на Украине

Граждане России поддержат спецоперацию на Украине, ведь большинство одобрило решение о признании Донецкой и Луганской народных республик, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались реакцией граждан на принятые решения, на что Песков заметил, что поступят данные социологов, которые произведут замеры. "Солидное большинство поддержало решение президента о признании двух республик - ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз и происходит на основании обращений руководителей этих двух республик", - продолжил он. "Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже", - сказал Песков.

"Безусловно, ситуация очень беспокойная, это очень и очень сложный вопрос, - подчеркнул пресс-секретарь президента. - Но, как объяснил президент в своем обращении, это все продиктовано нашими национальными интересами, заботой о будущем нашей страны. Конечно же, только такие цели, и никакие иные не преследуются", - заключил он.