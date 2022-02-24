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Рубрика: В мире

Премьер Финляндии: Вопросы о вступлении в НАТО не решаются в спешке

Фото: Geert Vanden WIJNGAERT / POOL / AFP Фото: Geert Vanden WIJNGAERT / POOL / AFP
Фото: Geert Vanden WIJNGAERT / POOL / AFP

В Финляндии в настоящее время дискуссия о подаче заявки на вступление в НАТО активно не ведется. Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, выступая в эфире телекомпании Yle.

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Страна готова подать заявку на вступление в альянс в случае, если этого потребует национальная безопасность, заявила политик, добавив, что готовность к обсуждению есть. Однако "в данный момент такая актуальная дискуссия… не ведется", цитирует Марин ТАСС.

Линия Финляндии во внешней политике и политике безопасности последовательна и стабильна, а подобные решения (о вступлении в НАТО - прим. ред.) "не принимаются в спешке", подчеркнула Марин. Она добавила, что в таких вопросах необходима широкая поддержка населения и парламента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию бесцеремонной попыткой оказания давления на политику дружественных России государств. "Убеждены, что в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус - наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности", - заявил министр.

Позже Швеция подтвердила, что не собирается становиться членом Североатлантического альянса и не намерена подавать заявку. "Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", - подчеркнули в МИД страны.

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