Пушилин заявил о скором освобождении городов Донбасса

Боевые столкновения в Донбассе скоро закончатся, города Донецкой народной республики будут освобождены. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Могу сказать, что это совсем скоро закончится​​​... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены", - отметил он.

По его словам, "освободительное движение" в самом разгаре. "По всей линии соприкосновения по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются, штаб ООС уничтожен", - рассказал Пушилин.

Он также призвал население городов, которые "пока остаются под оккупацией Украины", к спокойствию. "Им нужно сохранять спокойствие, им ничего не угрожает. Им нужно по возможности оставаться дома", - отметил глава ДНР.