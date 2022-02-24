Путин: Военная машина НАТО приближается к границам России вплотную

Военная машина НАТО движется и приближается к границам РФ вплотную. Об этом в четверг утром заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам. "Североатлантический альянс... несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется", - отметил глава государства.

По словам Путина, Москва на протяжении 30 лет настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако в ответ на все предложения сталкивалась с циничным обманом, попытками давления и шантажа. Президент также отметил наглую манеру НАТО разговаривать с позиции собственной исключительности и вседозволенности.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в эфире телеканала "Россия-24". Глава государства сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Цель операции - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, РФ никому и ничего не собирается навязывать силой.