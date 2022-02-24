Ярославцы отправили беженцам из Донбасса гуманитарную помощь

Ярославская область отправила гуманитарный груз для помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик.

В правительстве региона пояснили, что местные предприятия передали для беженцев из Донбасса собственную продукцию: питьевую воду, мясные и молочные консервы, гречу, муку, чай, кофе, одноразовую посуду, средства гигиены и наборы для детского творчества. Часть груза была оплачена из резервного фонда региона.

Груз общим объемом 20 тонн будет доставлен в Ростов-на Дону.

- Примет груз благотворительный фонд продовольствия "Русь" для дальнейшего распределения по пунктам временного размещения, которых в Ростовской области 125, - рассказала председатель правления Ярославского областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева. - Там сегодня находятся женщины и дети с наспех собранными сумками, которые вдруг вынуждены были покинуть свои дома. Все представленные наименования товаров сертифицированы и имеют длительные сроки хранения.