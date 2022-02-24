Ярославская прокуратура организовала проверку из-за утечки аммиака

Прокуратура Ярославской области организовала проверку появившейся в СМИ информации об утечке аммиака на фабрике мороженого в Тутаевском районе.

- По предварительным данным, из-за большого веса снежного покрова частично обрушилась кровля фабричного склада, что привело к повреждению трубы с аммиаком, - сообщила официальный представитель надзорного ведомства Яна Смирнова, подчеркнувшая, что утечка токсичного вещества была быстро ликвидирована.

В прокуратуре пояснили, что в ходе поверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан.