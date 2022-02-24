Курские власти отменили QR-коды

Курские власти отменили требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в видеообращении к жителям региона.

В связи с военной операцией в Донбассе школы в приграничных районах переведены на дистанционное обучение. Аэропорт Курска приостановил работу до 2 марта. Остальные виды транспорта работают штатно, сообщил губернатор.

Сформирован запас лекарств, продуктов и топлива. Курская область готова принять беженцев с соседних территорий. Старовойт призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

QR-коды действовали в Курской области с октября 2021 года. Они требовались для посещения кафе и ресторанов, кинотеатров, концертных площадок, других учреждений культуры, при заселении в гостиницы.