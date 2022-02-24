МВД России предупредило о недопустимости проведения несанкционированных акций

В пресс-центре МВД России сообщили, что в территориальные органы ведомства поступает информация о распространяемых в интернете призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в некоторых регионах.

В министерстве подчеркнули, что полиция и другие правоохранительные органы полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. В МВД напомнили, что в стране продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Это касается и проведения публичных мероприятий.

В МВД России официально заявили, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Те, кто совершит подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.

МВД России призвало граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. В ведомстве настоятельно рекомендуют не поддаваться на призывы к противозаконным действиям и предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых, проявить благоразумие и не ставить под угрозу свою безопасность.

Ранее полиция, Следственный комитет и прокуратура Москвы тоже предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Известно, что законодательством предусмотрено строгое наказание за организацию массовых беспорядков и оказание сопротивления представителю власти - вплоть до лишения свободы.