В московских аэропортах отменено и задержано более 100 рейсов

В аэропортах московского авиаузла отменено 99 рейсов на предстоящие сутки, еще 43 рейса задержаны, следует из данных табло аэропортов, представленных в "Яндекс Расписании".

Больше всего рейсов отменено в аэропорту Шереметьево - 50, еще 13 задержаны. В Домодедово отменили 39 рейсов, задержали 10. Во Внуково отменено 10 рейсов, еще 20 задержаны. Из данных онлайн-табло следует, что суммарно около 30 отмененных в аэропортах Москвы рейсов должны были следовать на юг страны.

Масштабные перестройки в расписании связаны с временным закрытием аэропортов 11 городов на юге России, о чем ранее сообщила Росавиация. Приостановка рейсов в южных областях произошла после того, как в Донбассе началась военная спецоперация.