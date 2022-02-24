Во Внуково попросили пассажиров южных рейсов не приезжать в аэропорт

Столичный аэропорт Внуково обратился к пассажирам, которые приобрели билеты на южные направления, не приезжать в аэропорт. Об этом говорится в информационном сообщении на официальном сайте Внуково.

Как уже сообщалось, полеты по ряду направлений сейчас ограничены в связи с осложнением ситуации на Украине. В частности, не принимают самолеты аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, Курска, Воронежа, Ставрополя, Белгорода и Элисты.

В связи с этим Внуково просит пассажиров рейсов в эти города не приезжать в аэропорт и следить за сообщениями от авиакомпаний и аэропортов. Ограничения введены до 3:45 2 марта.