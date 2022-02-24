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Рубрика: Происшествия

Экс-главу антикоррупционного управления УМВД Приамурья задержали за взятку

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области задержан бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе полицейского ведомства, указанный сотрудник 17 января был уволен из органов внутренних дел.

"Если вина подтвердится, он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", - отметил представитель пресс-службы.

В следственном управлении СК РФ по региону информацию пока не комментируют.

Ранее ведомство сообщило о задержании оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Благовещенский" по подозрению в присвоении денег и превышении должностных полномочий.

"Согласно материалам уголовного дела, 26 марта 2021 года подозреваемый при документировании факта незаконной игорной деятельности в игорном заведении областного центра присвоил обнаруженные денежные средства, не отразив факт их изъятия в процессуальных документах", - говорится на сайте регионального управления следкома.

В УМВД в отношении этого сотрудника также начата служебная проверка.

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