Хабаровский край развернет ПВР для беженцев из ЛНР и ДНР

В Хабаровском крае развернут несколько пунктов временного размещения для беженцев из Луганской и Донецкой народной республик. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Наш регион готов подставить плечо и разместить не только семьи, но и студентов вузов и техникумов. Это порядка 500 обучающихся", - говорится в сообщении.

Все приезжающие в обязательном порядке пройдут тестирование на наличие инфекции.

Ранее сообщалось, что соцслужбы будут трудоустраивать беженцев. Сейчас в крае более 20 тысяч свободных рабочих мест.