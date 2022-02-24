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Рубрика: Авто

Сохранился идеально. 36-летний ВАЗ-2107 выставили на продажу в Бельгии

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Autoscout24 Фото: Autoscout24
Фото: Autoscout24

В Бельгии выставлен на продажу красный ВАЗ-2107, выпущенный в 1986 году. Состояние "семерки" идеальное, пробег достиг всего 14,5 тысячи километров.

Судя по объявлению, опубликованному на сайте Autoscout24, автомобиль был куплен во Франции. Его единственный владелец скончался в 1994 году, с тех пор машина больше не ездила. При этом "семерка" находится на ходу, состояние автомобиля отличное. Последнее ТО он проходил в ноябре прошлого года.

Заднеприводный ВАЗ-2107 оснащен 4-ступенчатой "механикой", бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 1,451 литра и мощностью 75 л.с. Экспортный вариант ВАЗовской классики выглядит шикарно благодаря светлому велюровому салону. За автомобиль владелец хочет 7995 евро: это около 780 тысяч рублей.

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