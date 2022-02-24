В Башкирии главы фирм пойдут под суд за смерть двух человек от отравления

Руководители трех коммерческих организаций предстанут перед судом по уголовному делу об отравлении угарным газом двух человек, в том числе несовершеннолетней. Обвинение предъявлено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В феврале 2020 года в одной из квартир пятиэтажного дома в Бирске 18-летний юноша и 14-летняя девушка отравились скопившимся в помещении углекислым газом. Молодой человек погиб на месте, а девушка умерла на следующий день в больнице. По версии следствия, продукты горения природного газа от работающего котла скопились из-за отсутствия тяги в дымоходе и вентиляционных каналах жилого помещения.

В региональном следкоме уточнили, что нарушения были допущены еще в ходе строительства пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Следствие считает, что один из обвиняемых, возглавлявший филиал ЗАО "Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ", не организовал первичное обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов и дал указание подчиненному мастеру составить подложный акт об их соответствии предъявляемым законом требованиям.

В дальнейшем с 2008 по 2020 год управляющая компания дома привлекала для техобслуживания вентиляционных и дымовых каналов ту же компанию и ООО "Газавтоматика". Следователи пришли к выводу, что какие-либо работы не проводились, в связи с чем нарушения, допущенные во время строительства, не были выявлены. Тогда как директор управляющей компании "Жилищный фонд" не проконтролировал выполнение работ. Он, кстати, признал вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело будет рассматривать Бирский межрайонный суд.