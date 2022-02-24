В Башкирии отменили ПЦР-тесты при заселении в санатории

В Башкирии при заселении в санатории теперь не обязательно предъявлять не только QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

- При заселении в санатории будет оцениваться общее состояние здоровья человека. Ему проведут термометрию, при необходимости отправят на медицинский осмотр, - сказал министр.

Напомним, с 19 февраля в регионе отменили систему QR-кодов на входе в общественные места. Ограничения остались лишь при посещении мероприятий в помещениях с участием 500 и более человек. По словам Максима Забелина, это решение продиктовано стабилизацией эпидемиологического процесса.

- Наблюдается снижение динамики относительно числа заболевших, уменьшилась существенная нагрузка на первичное звено, более чем в 2,5 раза сократилось число обращений в колл-центры. Мы видим отсутствие динамики нарастания госпитализации. Республика достигла уже более 67 процентов коллективного иммунитета, что позволило принять решение об отмене QR-кодов, сертификатов на входе в общественные места, - объяснил чиновник.

Кроме того минздрав Башкирии принял решение постепенно возобновить диспансеризацию и профилактические медосмотры взрослого и детского населения и оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров.