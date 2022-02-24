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24.02.2022 13:11
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии после обрушения катка завели дело о халатности

Текст: Оксана Ильина
Фото: СУ СК России по Удмуртии Фото: СУ СК России по Удмуртии
Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Удмуртии после обрушения конструкции катка завели уголовное дело по статье "Халатность". Об этом сообщили в региональном СК. В релизе говорится, что сейчас следователями "принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению преступления". Накануне в СК заявили, что начали проверку действий должностных лиц.

ЧП в селе Якшур-Бодья произошло утром 23 февраля, ровно через пять лет после открытия объекта - его возвели в 2017 году к сельским зимним спортивным играм. По предварительной версии, конструкция рухнула под тяжестью снега. Сооружение представляет из себя хоккейную коробку с металлическим каркасом, на который натянут тент из ПВХ.

Министр по физической культуре Удмуртии Александр Варшавский уже обратился ко всем муниципальным образованиям, где есть подобные строения, с просьбой проверить конструкции на наличие снега.

Такой же каток с 2020-го года работает в селе Сигаево Сарапульского района республики. Сегодня там открываются очередные зимние сельские игры.

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