Семью экс-прокурора Новосибирской области потребовали выселить из квартиры

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступил иск о принудительном выселении семьи бывшего прокурора области Владимира Фалилеева, покинувшего должность в 2018 году, из служебной квартиры. Как сообщили в пресс-службе суда, с таким требованием обратились органы прокуратуры.

Исковое заявление направлено непосредственно к Владимиру Фалилееву, а также его супруге. Документ направлен на признание их утратившими право пользования жилым помещением и последующем выселении. Истец настаивает на выселении ответчиков из служебной квартиры в связи с отказом добровольно освободить жилплощадь после увольнения из органов прокуратуры и выхода на пенсию в 2018 году.

Напомним, в середине февраля экс-прокурора Новосибирской области задержали в рамках расследования уголовного дела о якобы полученных им взятках в особо крупном размере. Одновременно с этим был задержан и бывший заместитель Владимира Фалилеева.