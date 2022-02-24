“Аэрофлот” возобновит рейсы в Ставрополь с 25 февраля

"Аэрофлот" возобновляет рейсы по маршруту "Москва - Ставрополь - Москва" с 25 февраля. Об этом сообщает официальный сайт перевозчика.

"Рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" из Москвы в Ставрополь и обратно будут выполняться в соответствии с действующим расписанием", - отмечается в сообщении.

Также перевозчик напомнил пассажирам возможности полного возврата средств за аннулированные билеты.

Ранее "Аэрофлот" приостановил полеты в семь южных городов России, включая Ставрополь. Первоначально предполагалось, что ограничения вводятся до 2 марта.