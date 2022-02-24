"Аэрофлот" приостановил полеты в семь южных городов России

"Аэрофлот" приостанавливает полеты в семь городов на юге России. Речь идет о Ростов-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Ставрополе, Белгороде, Воронеже и Симферополе, уточнили в пресс-службе компании.

Уточняется, что ограничения вводятся до 2 марта. "Просим пассажиров отходящих рейсов не прибывать в аэропорт и следить за информацией об изменениях в расписании "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

Пассажиры смогут вернуть деньги в полном объеме или перебронировать билеты.

Ранее Росавиация сообщила, что самолеты облетают практически весь юг страны. Приостановлена работа аэропортов городов Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, а также Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Ограничения действуют до 2 марта.

В свою очередь, в Минтрансе заявили, что всех людей, которые пожелают покинуть южные регионы России оперативно вывезут железнодорожным и автобусным транспортом. В РЖД уже заявили о запуске дополнительных поездов. Кроме того, планируется включать в случае необходимости дополнительные вагоны в существующие составы.