Аксенов поручил подготовить Северо-Крымский канал к приему воды

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал поручение начать подготовку к приему воды по системе Северо-Крымского канала. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

- Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся, - написал Аксенов. - Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды.

Ранее власти полуострова рассматривали возможность строительства опреснительной станции в Ялте, а также добычи пресной воды из-под дна Азовского моря. Между тем после обильных осадков минувшей зимы водохранилища полуострова уже заполнены почти на 80 процентов.

Северо-Крымский канал был перекрыт Украиной весной 2014 года. В августе 2021-го Следственный комитет России впервые в истории государства возбудил уголовное дело по факту экоцида по статье 358 УК РФ. В свою очередь, рабочая группа Госсовета Крыма оценила в 1,4 триллиона рублей ущерб республиканскому и местным бюджетам, а также санаторно-курортной и туристической сфере в результате перекрытия Украиной СКК.