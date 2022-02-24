Аксенов сообщил о воронках от снарядов на севере Крыма

В Джанкойском районе на севере Крыма зафиксированы несколько воронок от взрывов боеприпасов.

Инциденты произошли в селе Рюмшино рано утром, в 5 часов 22 минут по московскому времени, но известно о них стало лишь сейчас.

- Пострадавших нет, в нескольких домах повреждена кровля и выбиты окна, - уточнил глава РК Сергей Аксенов. - Электроснабжение населенного пункта нарушено, но будет восстановлено в течение суток.

Между тем жители самого северного города Крыма Армянска, которые утром из-за соображений безопасности выехали на автобусах в Красноперекопск, уже начали возвращаться обратно в свои дома. Утром в Армянске из-за скачка напряжения было нарушено водоснабжение, но уже в ближайшие часы его восстановят. Для возможных беженцев Украины монтируются палаточные городки.

Ранее в Минкурортов Крыма рассказали туристам, находящимся сейчас на полуострове, как покинуть либо въехать в Крым в условиях приостановки авиаперелетов. В состав поездов компании "Гранд Сервис Экспресс" включают дополнительные вагоны.