Белорусская авиакомпания отменила рейсы в Стамбул, Тель-Авив и Сочи

Воздушный перевозчик Беларуси сообщил в четверг, что рейсы авиакомпании "Белавиа" в Стамбул, Тель-Авив и Сочи отменены. Это решение авиакомпании, уточняет БЕЛТА, объясняет "закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации".

"Белавиа" приостанавливает выполнение полетов, вылетающих 24 февраля по маршрутам: Минск - Стамбул - Минск, Минск - Тель-Авив - Минск, Минск - Сочи - Минск", - говорится в официальном пресс-релизе перевозчика.

Кроме того, стало известно, что пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов. Возврат производится по месту приобретения авиабилета.

"Авиакомпания следит за развитием событий в регионе и будет незамедлительно информировать пассажиров об изменениях в расписании полетов. Решение о выполнении рейсов "Белавиа" будет принято только в случае безусловного обеспечения безопасности полетов", - цитирует агентство сообщение авиакомпании.