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Росавиация в четверг приостановила работу 11 аэропортов на юге страны до 2 марта. В минтрансе заверили, что для пассажирских перевозок хватит поездов и автобусов. Корреспонденты "РГ" выясняли, как можно выехать из городов-курортов.

Временно приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Несколько авиакомпаний уже заявили о полном возврате денег за билеты на отмененные рейсы. Сложившаяся ситуация затронет и другие города. В минтрансе сообщили, что, например, "Аэрофлот" привлекает дополнительные самолеты большей вместимости для выполнения рейсов из Сочи. Оперативный штаб при минтрансе ведет мониторинг цен на билеты, чтобы не допустить их повышения.

Корреспонденты "РГ" побывали в четверг в аэропорту Краснодара, где люди массово пытались вернуть деньги за авиабилеты. Несмотря на внезапную отмену рейсов, площадь перед зданием была практически пустой, внутри тоже все спокойно.

В Сочи наблюдается повышенный спрос на железнодорожные билеты в Москву. Потому к поездам, следующим в направлении столицы, добавили по два дополнительных вагона. В Адлерском районе Сочи подготовили маневренный фонд примерно на 6,5 тысячи мест для пассажиров отмененных или задержанных авиарейсов. Накануне отменили 32 авиарейса и задержаны восемь.

Ростовский аэропорт Платов опустел за несколько часов после официального запрета на прилет и вылет воздушных судов. Весь персонал на рабочих местах, но все пассажиры, в том числе транзитные, понимают, что в ближайшее время полеты не возобновятся. Многие начали искать альтернативные маршруты, в основном на автомобилях.

Об отмене всех рейсов в четверг объявил и международный аэропорт Воронежа. В помещениях аэровокзала пустынно. "Те, кто приехал, сдали билеты и уехали домой. Все это прошло спокойно, - рассказали "РГ" в пресс-службе аэропорта.

Компания "Российские железные дороги" уже готовит дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России, сообщили "РГ" в пресс-службе СКЖД.

В московских аэропортах отменено и задержано более 100 рейсов
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