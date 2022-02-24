Минобороны РФ: Выход войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал

Российским войскам обеспечен выход к городу Херсону, этого удалось добиться благодаря "совместному использованию рейдовых отрядов и воздушного десанта". Об этом в четверг вечером на очередном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, выход военных позволил разблокировать Северо-Крымский канал, что в свою очередь позволит восстановить подачу воды на Крымский полуостров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение начать подготовку к приему воды по системе Северо-Крымского канала.