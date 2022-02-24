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24.02.2022 15:33
Рубрика: Экономика

Минтранс: "Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы для вывоза людей из Сочи

Текст: Анастасия Селиванова

Транспортная обстановка на юге России остается стабильной, в скором времени она должна полностью нормализоваться. Есть некоторые затруднения в связи с вынужденной остановкой работы аэропортов в 11 городах, но этот вопрос решается привлечением альтернативных видов транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ по итогам совещания оперативного штаба по ситуации на юге страны. По данным ведомства, "Аэрофлот" привлекает дополнительные широкофюзеляжные самолеты большей вместимости, которые начнут выполнять рейсы из аэропорта Сочи, а в РЖД подтвердили готовность оперативного вывоза пассажиров по железной дороге к другим аэропортам или до места проживания пассажиров.

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Сейчас силами транспортного комплекса и корпуса российских волонтеров налаживается работа в аэропортах и вокзалах, чтобы как можно скорее проинформировать пассажиров о наиболее быстрых и оптимальных возможностях добраться до пунктов назначения. "Мы не в первый раз сталкиваемся с необходимостью оперативного вывоза пассажиров. Сейчас наша задача - в кратчайшие сроки обеспечить формирование альтернативных маршрутов, максимально удобных для пассажиров, чтобы каждый из них оперативно и с комфортом добрался до своего пункта назначения", - сказал министр транспорта Виталий Савельев.

О приостановке работы аэропортов на юге России стало известно утром после начала военной спецоперации в Донбассе. До 2 марта Росавиация велела приостановить рейсы в Ростов, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, а также Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. На этом фоне в аэропортах московского авиаузла было отменено и задержано более 200 рейсов. Все желающие покинуть южные области страны смогут это сделать при поддержке оперативных служб, которым помогают волонтеры.

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