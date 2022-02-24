Отели в горах Сочи готовы предоставить туристам скидку в 30%

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" по запросам гостей готов предоставлять возможность пролонгировать проживание в отелях с 30-процентной скидкой за номер. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе курорта.

Это связано с ситуацией, связанной с проблемами авиасообщения в Сочи. Напомним, в аэропорту курорта в четверг отменили 28 из 76 рейсов. Всего до 2 марта приостановлена работа 11 аэропортов на юге России.

"Пока мы не обладаем полной и объективной статистикой по количеству таких обращений, - говорится в сообщении. - Руководство курорта находится в постоянном контакте с кризисным штабом администрации Сочи. Мы будем следить за развитием ситуации и оперативно на нее реагировать".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе горного курорта "Красная Поляна", гости, которые не могут улететь и вынуждены остаться в Сочи, могут продлить проживание: загрузка номерного фонда еще позволяет разместить туристов.

"По гарантированным бронированиям в отелях возможен перенос проживания на любой период, - уточнили в пресс-службе курорта. - Отмену негарантированных бронирований и досрочный выезд курорт осуществит без штрафа и с возвратом остатка денежных средств".

Как ранее сообщала "РГ", Сочи за день покинули более семи тысяч туристов. Сегодня в городе-курорте находились почти 84 тысячи гостей.