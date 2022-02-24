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Рубрика: Власть

Сочи за день покинули более семи тысяч туристов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из аэропорта Сочи в течение дня отправлено 17 рейсов. Это почти 1,7 тысячи человек. Еще 12 рейсов сейчас на регистрации.

Всего за сегодняшний день город покинули больше семи тысяч гостей. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский во время подведения итогов дня на заседании межведомственного оперативного штаба города.

- Все службы курорта отработали слаженно, - отметил глава города. - Авиакомпании принимают дополнительные меры - задействуют более вместительные лайнеры. Сам аэропорт работает в штатном режиме. Скоплений людей нет. Мы направляем туда волонтеров, которые помогут ориентироваться пассажирам в здании. Важно, чтобы все процессы проходили максимально быстро и комфортно для людей. Железнодорожные вокзалы также работают штатно, очередей в кассы нет".

Как сообщалось ранее, железнодорожное сообщение Адлер - Москва усилили двумя дополнительными составами на 1,2 тысячи пассажиров. К поездам и электричкам из обычного расписания добавили новые вагоны. Между аэропортом и железнодорожным вокзалом Адлера запустили бесплатные шаттлы.

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- Маневренный фонд для туристов у нас готов, - продолжил глава Сочи. - На данную минуту он не задействован. Средства размещения пошли навстречу, предложили своим гостям услугу позднего выезда. Провели работу со службами такси, предприятиями торговли - нельзя допустить стихийного роста цен. Штаб под моим руководством продолжает работу в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня в Сочи находились почти 84 тысячи туристов. В аэропорту курорта отменили 28 из 76 рейсов. В четверг до 2 марта приостановлена работа 11 аэропортов на юге России.

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