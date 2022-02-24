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24.02.2022 17:48
Рубрика: Экономика

На Кубани запустили дополнительные поезда в Москву

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае вводят дополнительные поезда в Москву. Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

По информации ведомства, речь идет о четырех поездах: № 266 Адлер - Москва - отправление из начального пункта 24 февраля в 19.48, из Краснодара 25-го числа в 1.51, прибытие в Москву 26 февраля в 4.30;

№ 201/202 Адлер - Москва - отправление из начального пункта 24 февраля в 21.18, без посадки в Краснодаре, прибытие в Москву 25 февраля в 21.15;

№ 204/203 Краснодар - Москва - отправление 24 февраля в 23.57, прибытие на следующий день в 19.08;

№ 151/152 Анапа - Москва - отправление из начального пункта 25 февраля в 16.15, без захода в Краснодар, прибытие на следующий день в 18.55.

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Также увеличена составность поездов "Ласточка" на маршруте Ростов - "Роза Хутор и Ростов - Имеретинский курорт с пяти до десяти вагонов.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что всех людей, желающих покинуть юг России, оперативно вывезут.

Напомним, до 2 марта на юге России на фоне начала военной спецоперации в Донбассе приостановили работу 11 аэропортов, среди них Краснодар, Анапа и Геленджик. Воздушная гавань Сочи работает в штатном режиме, однако, там отменили часть рейсов.

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