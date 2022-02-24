В Сочи подготовили жилье для пассажиров отмененных авиарейсов

В Адлерском районе Сочи подготовили маневренный фонд примерно на 6,5 тысячи мест для пассажиров, которые не смогут уехать по причине задержки или отмены авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- В настоящее время в городе находятся 83,7 тысячи туристов, в том числе большое количество семей с детьми, - сказал мэр Алексей Копайгородский во время заседания межведомственного оперативного штаба по вопросам работы основных транспортных узлов города. - Загрузка остается высокой, в некоторых средствах размещения выше 90 процентов. Многие должны были улетать после праздников. Взаимодействие выстроено со всеми блоками, правоохранители обеспечат безопасность на всех транспортных объектах, а также на въезде и выезде в город.

Кроме того, мэр города-курорта поручили предусмотреть запас питьевой воды на железнодорожных вокзалах и станциях, подготовить места для отдыха пассажиров. Сообщается, что городской межведомственный оперативный штаб продолжит работу в круглосуточном режиме.

Как сообщили в пресс-службе оператора аэропортов Кубани, в Сочи отменили 32 рейса, задержано восемь.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Ограничений на работу аэропорта со стороны Росавиации нет.

Напомним, приостановлена работа 11 аэропортов на юге России вплоть до 2 марта.