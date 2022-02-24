Порядка 100 тысяч туристов находятся на курортах Кубани

Все средства размещения туристов на территории Краснодарского края работают в штатном режиме и готовы принимать отдыхающих. Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, сейчас в регионе находятся около ста тысяч туристов.

- Отельерам рекомендовали воздержаться от повышения цен, оперативно размещать отдыхающих, которые не могут вернуться в домашние регионы из-за временной приостановки работы аэропортов Краснодара и Анапы, - отметили в администрации Краснодарского края.

Пассажирам, которые планировали вылететь из аэропорта Краснодара, рекомендуют воспользоваться железнодорожным транспортом - вокзалы работают в обычном режиме, а ОАО "РЖД" организуют дополнительные поезда. К существующим составам также прицепят дополнительные вагоны.

В Сочи, где туристов почти 84 тысячи, отменили лишь часть авиарейсов по инициативе авиакомпаний. Тех, кто не смог улететь на своем рейсе, развозят в гостиницы.

- По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского, на транспортных узлах организовывают дополнительные места для отдыха пассажиров, запасы питьевой воды. Также предусматривают пункты временного пребывания пассажиров. Их введут при необходимости, чтобы не допустить массового скопления людей, - говорится в сообщении администрации Кубани.

Пассажирам в аэропорту Анапы посоветовали воспользоваться железной дорогой, а билеты покупать в специализированных бюро, чтобы не создавать очереди. Также здесь ищут возможность организовать дополнительные рейсы с автовокзалов. При этом санатории в Анапе готовы разместить туристов до 3 марта, когда должны вновь заработать аэропорты.