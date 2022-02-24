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24.02.2022 10:38
Рубрика: Власть

Пункты пропуска на границе Крыма с Украиной закрыты

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

На севере Крыма все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты. Ситуация в приграничных районах полуострова находится под контролем властей. Об этом сообщили в Совете министров РК.

Крымчан попросили не планировать поездки на Украину до особого распоряжения. Но при необходимости власти РК готовы развернуть пункты приема беженцев с Украины.

Уже выехавший в Армянск глава РК Сергей Аксенов отметил, что ни один снаряд, ни одна мина, ни одна пуля на территорию Республики Крым не попала и не попадет.

- Мобильная связь в Крыму работает, - заявил Аксенов. - Прошу на фейковые новости не реагировать: руководствоваться только информацией официальных источников. Будут сейчас "диванные войска Украины" вбрасывать провокационные темы. Еще раз повторяю: все находятся на рабочих местах. Ситуация под полным контролем.

В Крыму развернут пункты приема беженцев

Ранее власти сообщали о приостановке работы учреждений образования - школ и детсадов в приграничных районах полуострова.

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