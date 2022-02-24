Следственный комитет возбудил уголовное дело против пластических хирургов

Первое в этом году уголовное дело о неудачной пластической операции возбудило ведомство Александра Бастрыкина.

СК: У многих «хирургов» по таким уголовным делам не было даже дипломов медиков. Фото: Сергей Михеев

Следственный отдел СК по Западному округу Краснодара расследует уголовное дело против двух пластических хирургов. Они подозреваются в том, что по их вине пациентка осталась изуродованной, возможно, на всю оставшуюся жизнь. На языке следственных протоколов это звучит так: хирурги "оказали 43-летней жительнице Сочи услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья".

Вот что говорят в СК: 3 декабря 2020 года "сочинка с модельной внешностью" обратилась в частную медицинскую клинику Краснодара, чтобы подкорректировать возрастные изменения кожи лица.

В тот же день ей сделали "блефаропластику верхних и нижних век, подтяжку мягких тканей средней трети лица и удалили комки Биша". И уже на следующий день пациентку отправили домой.

Но когда синяки и отеки спали, в зеркале отразилось такое, что лучше перейти на язык документов криминалистов. "У пациентки образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица".

Сейчас уже назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая и должна установить степень тяжести вреда здоровью. А следствие занимается поисками других пациентов этой клиники. Есть подозрение, что были и другие пострадавшие.

В последние годы уголовные дела о трагических последствиях пластических операций стали для Следственного комитета почти рутинной практикой. Объясняется этот феномен просто - люди стали больше уделять внимание своей внешности. А реклама им объясняет, что выглядеть на все сто можно без спорта и ведения здорового образа жизни. Гораздо проще лечь под нож хирурга, который быстро "отрежет все лишнее".

Как искусственная красота меняет жизнь, регулярно рассказывают артисты и модели. Легкость преображения доносят до читателей практически все модные журналы, блоги и телепередачи.

Но услуги настоящих пластических хирургов стоят дорого и к ним все равно очередь. Поэтому по стране расплодились "мутные" салоны и клиники, где работают люди чуть ли не с ветеринарным образованием, а то и без такового. Там услуги дешевле, но эта экономия может стоить очень дорого.

О том, как искусственная красота меняет жизнь, рассказывают артисты. Легкость преображения доносят до читателей и зрителей модные журналы и блоги

Буквально шоком было дело москвички, решившей стать пластическим хирургом вообще без специального образования. Эта дама несколько лет уродовала женщин. Некоторые из ее пациентов, которых она оперировала на диване в кухне, так и остались инвалидами. Следствию удалось найти шесть женщин, ставших уродливыми инвалидами. Но, по словам "пациентов", от липового хирурга пострадали десятки женщин.

Эта дама начала карьеру в Краснодаре. Рекламировала себя громко. Называлась пластическим хирургом из столицы. Она арендовала четыре кабинета в цокольном этаже жилого дома. Реклама сделала свое дело - пациенты пошли. Поначалу были лишь уколы ботокса, чтобы убрать морщины. Аппетит пришел во время работы. Дальше пошли настоящие хирургические операции. Их итоги и изучало следствие.

За три дня до нового, 2022 года стало известно про другое расследование - смерти жительницы Сургута. Она умерла после пластической операции в челябинском медцентре. Женщина обратилась в клинику для коррекции фигуры. До операции сдала анализы. Все было в порядке - никаких острых и хронических заболеваний и противопоказаний.

19 ноября прошлого года пациентку прооперировали. На следующие сутки после операции у нее поднялась температура, потом появились боли в груди, и ей стало сложно дышать. Когда состояние еще ухудшилось, ее перевели в городскую больницу.

Но - не помогло. 23 ноября пациентка умерла. Сейчас адвокаты и следователи расходятся во мнениях , что конкретно стало причиной. Но все единодушны - без пластической операции женщина была бы жива.

А за месяц до этой трагедии в Красноярске после пластической операции скончалась жительница Новосибирска - врач-терапевт и фитнес-тренер, к тому же блогер. Следственный комитет возбудил против медиков уголовное дело.

Известность блогерша получила еще два года назад, когда смогла похудеть со 130 кг до 70 всего за один год. Это то, о чем мечтают очень многие мужчины и женщины.

После такой удачи блогерша начала проводить занятия и тренинги для всех желающих сбросить лишний вес, делилась своими успехами в соцсетях с подписчиками.

Вот ее подписчики, как объяснили в СК, и рассказывали, что она планировала сделать коррекцию живота и груди из-за обвисшей после похудения кожи. Первая попытка не вполне удалась - остался рубец. Блогерша решила сделать его менее заметным.

За пластическую операцию женщина заплатила один миллион 130 тысяч рублей.