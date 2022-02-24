Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в часовне Симферополя

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения двум местным жителям, подозреваемым в подготовке к приготовлению террористической атаки и изготовлении взрывчатки. Они будут находиться под арестом до 23 апреля нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Решение суда об избрании такой меры пресечения было основано на обоснованности подозрения, а также были учтены сведения о личности подозреваемых, тяжесть подозрения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, что явилось одним из оснований для заключения подозреваемых под стражу", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о задержании группы лиц, готовивших теракты в часовне у поселка Аэрофлотский на окраине Симферополя.

При обыске у них были обнаружены компоненты взрывчатки и само взрывчатое вещество. Они также вели переписку, обсуждая сценарий террористической атаки. Всего поэтому делу проходят шесть человек, причастных к запрещенной в РФ организации "Правый сектор".