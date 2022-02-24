В Крыму началась волна фейковых минирований

Во все суды Симферополя и несколько судов в других муниципалитетах Крыма поступили сообщения о минировании, проводится эвакуация. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе судебного департамента РК.

На месте работают правоохранители. Одним из "заминированных" судов оказался и тот, где должны были избрать меру пресечения для членов запрещенной в России организации "Правый сектор", задержанных в рамках уголовного дела о подготовке теракта в храме Симферополя.

Аналогичная массированная информационная атака, во время которой письма с угрозами о минировании получили школы нескольких крымских городов и Севастополя, произошла в январе. В начале февраля подобные письма злоумышленники направили по адресу администраций крымских городов.