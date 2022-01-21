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21.01.2022 15:41
Рубрика: Происшествия

В "заминированных" учебных заведениях Крыма не нашли бомб

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В обследованных силовиками школах, колледжах и вузах Республики Крым и Севастополя не найдено никаких взрывных устройств, и угрожающая информация из анонимных электронных писем не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управлении СКР по РК и Севастополю.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
В школах Симферополя отменили занятия из-за сообщений о минировании

Сегодня утром занятия во всех школах Симферополя, Керчи, Алушты, а также семи школах Севастополя были прерваны из-за веерной рассылки о минировании с неизвестного адреса. Также были эвакуированы студенты КФУ, СевГУ, филиала МГУ в Севатополе, сельскохозяйственного колледжа в Советском и Политического колледжа в Керчи. Специалисты МЧС, Росгвардии и МВД обследовали учебные заведения, и не обнаружили никаких бомб. Но занятия пришлось отменить на весь день.

Следователи Республики Крым ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов МВД материалов по поступившим анонимным сообщениям о минировании учебных заведений полуострова

- По поручению руководителя ГСУ Владимира Терентьева следователи готовятся выйти с ходатайством перед прокурором о передаче из МВД России по РК в свое производство материалов проверки поступивших анонимных сообщений о минировании учебных заведений полуострова, - рассказали в ГСУ. - Во взаимодействии с коллегами будут установлены обстоятельства произошедшего и лица, совершившие противоправные деяния.

После передачи материалов в производство следователей ГСУ СКР будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее глава РК Сергей Аксенов со ссылкой на информацию регионального УФСБ сообщил о заграничном происхождении поступивших в школы анонимных писем.

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