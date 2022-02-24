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24.02.2022 16:49
Рубрика: Происшествия

На Урале арестовали мужчину, застрелившего на станции бывшую жену

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Карталинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей жены и причинении телесных повреждений работнику железной дороги. Подследственный арестован на два месяца, сообщили в четверг в СК на транспорте

Как уже писала "РГ", вечером 21 февраля обвиняемый вошел в здание производственного участка погрузочно-разгрузочного пункта, где работала его бывшая супруга, и застрелил ее из гладкоствольного ружья 12-го калибра. Прибежавший на звуки выстрелов 48-летний железнодорожник попытался остановить нападавшего, однако также получил ранение в голову.

В отношении стрелка возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Уже известно, что прошлой осенью обвиняемый развелся с женой, но продолжал за ней следить и ревновать. Что произошло между ним и женщиной в злополучный вечер, предстоит установить следствию.

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