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24.02.2022 13:41
Рубрика: Digital

Роскомнадзор предупредил о волне фейковых новостей

Текст: Олег Капранов

Роскомнадзор обратился к российским средствам массовой информации с предупреждением о большом числе недостоверных публикаций с информацией о проводимой специальной военной операции. В ведомстве обратили внимание, что достоверная и актуальная информация публикуется и распространяется официальными российскими источниками.

"За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и онлайн-СМИ, непроверенной и недостоверной информации. Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", - заявили в ведомстве.

Роскомнадзор потребовал разблокировать канал главы ДНР на YouTube

В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей.

Распространение ложной информации в сети "Интернет" повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее в Роскомнадзоре потребовали в кратчайшие сроки разблокировать YouTube-канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Соответствующее письмо ведомство направило в адрес руководства Google. Канал был заблокирован "за нарушение правил сообщества".

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