РЖД назначили более 3600 допмест в поездах с юга России в Москву

РЖД организовали более 3600 дополнительных мест в поездах с юга России в Москву. Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

"Сегодня были назначены свыше 3600 дополнительных мест в поездах из южных городов России в сообщении с Москвой. Ещё около 5000 мест будут организованы завтра", - говорится в посте.

Поезда пойдут в столицу 24 и 25 февраля из Адлера, Ростова, Краснодара, Новороссийска, Анапы и Белгорода. Также компания удвоила "Ласточку" по маршруту "Имеретинский Курорт - Краснодар 1", а в другие поезда по этому маршруту присоединила дополнительные вагоны.

"Билеты выходят в продажу постепенно. Цены зафиксированы", - подчеркнули в РЖД.

Ранее Минтранс объявил о том, что дополнительные рейсы для вывоза людей из Сочи запустит "Аэрофлот".