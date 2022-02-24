Штурмовик Су-25 ВКС РФ потерпел аварию из-за ошибки в пилотировании

В ходе проведения специальной операции на Украине аварию потерпел российский штурмовик Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ЧП произошло в результате ошибки техники пилотирования.

Летчик благополучно катапультировался. Сейчас он находится в расположении своей воинской части.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили на Украине боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2". Кроме того, самолет ВСУ по неназванным причинам упал в Киевской области. Жертвами крушения стали 5 человек.