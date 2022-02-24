Станица Луганская и город Счастье перешли под контроль ЛНР

Власти ЛНР сообщили, что им удалось захватить город Счастье и станицу Луганская. Об этом заявил советник главы МВД республики Виталий Киселев в своем Telegram-канале​​​.

Ранее эти населенные пункты находились под контролем Киева.

Между тем ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в настоящее время бои идут по всей линии соприкосновения в ДНР. Также он подчеркнул, что огонь ведется только по военным объектам, и заявления Киева об уничтожении гражданской инфраструктуры являются ложью.