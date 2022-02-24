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24.02.2022 13:00
Рубрика: Легковые авто

Stellantis не планирует сворачивать сборку авто в России из-за санкций

Текст: Константин Руссов
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Утром 24 февраля "Интерфакс" сообщил, что концерн Stellantis, образованный в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group, рассматривает возможность переноса производства автомобилей из России в случае введения санкций, однако эти данные опровергли.

Информация о переносе появилась после заявления главы Stellantis Карлоса Тавареса, его слова привёл The Wall Street Journal. Агентство ТАСС со ссылкой на Stellantis пишет, что концерн "не подтверждает намерение переноса завода из РФ или снижения объёма производства из-за возможного введения санкций".

Stellantis располагает в России производственной площадкой "ПСМА Рус" в Калужской области. Здесь выпускаются седаны Peugeot 408 и Citroen C4, лёгкие коммерческие модели Peugeot, Opel и Citroen, "каблучки" Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo, внедорожники Outlander и Pajero Sport.

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