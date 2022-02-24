В ДНР сообщили об обстреле окраины Донецка

В ночь на четверг со стороны ВФУ был зафиксирован обстрел в направлении Донецка. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрел по направлению поселка шахты "Трудовская" (окраина Донецка) был зафиксирован в 02:40. Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров.

Также ночью были обстреляны населенные пункты Новолапса, Коминтерново и Петровское. Применялись 120-миллиметровые минометы, РПГ и СПГ, передает ТАСС.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка украинскими военными с задействованием реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Отмечалось, что это первое применение "Градов" с 2018 года. Всего по городу было выпущено 5 ракет и 12 артиллерийских 122-мм снарядов.