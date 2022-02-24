В "Единой России" заявили о полной поддержке спецоперации на Украине

Объявленная президентом специальная военная операция имеет две цели - это мирная жизнь на Донбассе и защита России от военных угроз на ее границах, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что партия полностью поддерживает решение своего лидера Владимира Путина.

"Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан, наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем никакого права. Мы себе этого просто не сможет простить, и дети наши нам этого не простят", - сказал Турчак.

По его словам, США и их союзники хотят уничтожить Россию, и все заявления о мирном характере НАТО - это ложь. Турчак указал на то, что "руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии и Сирии".

"Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Отпор надо было давать именно сегодня, не дожидаясь нападения на нашу страну. Иначе было бы поздно", - заключил секретарь генсовета ЕР.