В Госдуме оценили решение Киева о разрыве дипотношений с РФ

Диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским бесполезен для России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя решение Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой.

"С Зеленским диалог никакой невозможный, и он ненужный, он бесполезный, - сказал депутат, которого цитирует РИА Новости. - Зеленский вообще не управляет ни ситуацией, ни националистическими структурами, которые практически выполняют роль марионеток на территории Украины".

Парламентарий считает, что Владимир Зеленский может покинуть Украину в ближайшее время. По его прогнозу, он попытается из-за рубежа "в дальнейшем вещать о том, как он видит и представляет дальнейшую ситуацию".

Чепа иронично заметил, что в таком случае Зеленский даже не сумеет вернуться в "95 квартал".

Совфед ранее дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам сообщил, что принято решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он пояснил, что ситуация требует решительных мер. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул Владимир Путин, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Он также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В Минобороны обратили внимание, что гражданскому населению ничего не угрожает. Согласно заявлению министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве впоследствии заявили, что, по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.