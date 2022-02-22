Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны

Новости

Умер народный артист России Олег Вавилов 20:14
Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО было бы лучшим решением 20:13
Путин: Добро не должно быть бессильным 20:08
Лыжники из России заняли весь подиум в масс-старте юниорского ЧМ 20:07
В Белгород прибыли первые беженцы из Донбасса 20:07
Байден анонсировал заявление по ситуации на Украине 19:56
В JPMorgan назвали ошибочными прогнозы падения рынков 19:55
Песков назвал условие восстановления отношений Москвы и Киева 19:31
ДНР фиксирует перемещение комплексов С-300 ВСУ 19:29
Росреестр предложил перейти на российские геоинформационные технологии 19:04
Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии 18:59
Подмосковье ввело режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев 18:55
Застройщикам могут продлить сроки аренды земли 18:50
Лукашенко: Беларусь будет усиливать военное сотрудничество с Россией 18:48
В Москве пробки достигли девяти баллов 18:31
Лукашенко назвал обреченными попытки Запада навязать чужую волю постсоветским странам 18:27
В Кремле прокомментировали позицию Эрдогана по ДНР и ЛНР 18:23
Красный Крест обеспокоен дефицитом питьевой воды в ДНР 18:21
В Кремле восприняли с сожалением приостановку сертификации "Северного потока-2" 18:18
Захарова: Определение границ ДНР и ЛНР - вопрос будущего 18:05
Легойда: РПЦ не может признавать государства, но уважает выбор народов 18:01
Умер режиссер "Королевы бензоколонки" Николай Литус 18:00
МЧС РФ: Основные вопросы по приему беженцев из Донбасса решены 17:44
В результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий ЛНР 17:41
Минстрой: Цифровизация снизит себестоимость жилья 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
22.02.2022 19:09
Рубрика: Власть

Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны

Текст: Дмитрий Гончарук
Совет Федерации на пленарном заседании 22 февраля дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.

"Принятие сегодня решения Советом Федерации о согласии на использование Вооруженных Сил направлено на установление мира на Донбассе. Направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Косачев назвал договоры с ДНР и ЛНР охранными грамотами для их жителей

Соответствующее постановление незамедлительно направят главе государства.

Заместитель министра обороны Николай Панков объяснил сенаторам, что необходимость направить российских военных за рубеж вызвана обострением ситуации в Донбассе. Он отметил, что количество жителей Донецкой и Луганской народных республик, в последние дни покинувших свой кров, составляет около 100 тысяч человек, в том числе почти 30 тысяч детей.

"Восьмилетний переговорный марафон по Донбассу завершился ничем. Переговоры, к сожалению, зашли в тупик. Украинское руководство встало на путь насилия и кровопролития. На границах ЛНР и ДНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входят тяжелая бронетехника, ракетные комплексы и системы залпового огня", - сказал Панков.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин подписал законы о ратификации соглашений о взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Представитель Минобороны отметил, что страны НАТО, ведомые США, активно накачивают армию Украины современным вооружением.

В постановлении говорится:

"Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации, в соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет :

1. Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

2. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия".

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Обострение ситуации в Донбассе

Главное сегодня

Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Путин подписал законы о ратификации соглашений о взаимопомощи с ДНР и ЛНР
Медведев предрек Европе газ по 2 тысячи евро
Застройщикам по госконтрактам компенсируют подорожание стройматериалов
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД