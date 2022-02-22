Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны

"Принятие сегодня решения Советом Федерации о согласии на использование Вооруженных Сил направлено на установление мира на Донбассе. Направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Соответствующее постановление незамедлительно направят главе государства.

Заместитель министра обороны Николай Панков объяснил сенаторам, что необходимость направить российских военных за рубеж вызвана обострением ситуации в Донбассе. Он отметил, что количество жителей Донецкой и Луганской народных республик, в последние дни покинувших свой кров, составляет около 100 тысяч человек, в том числе почти 30 тысяч детей.

"Восьмилетний переговорный марафон по Донбассу завершился ничем. Переговоры, к сожалению, зашли в тупик. Украинское руководство встало на путь насилия и кровопролития. На границах ЛНР и ДНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входят тяжелая бронетехника, ракетные комплексы и системы залпового огня", - сказал Панков.

Представитель Минобороны отметил, что страны НАТО, ведомые США, активно накачивают армию Украины современным вооружением.

В постановлении говорится:

"Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации, в соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет :

1. Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

2. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия".