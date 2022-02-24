В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино

Село Лопаскино перешло под контроль властей Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Населенный пункт Лопаскино освобожден и перешел под контроль Народной милиции ЛНР", - проинформировал он.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, также была освобождена станица Луганская, ведутся бои за Счастье. По его словам, "войска продвигаются в плановом режиме", удары наносятся по местам скопления техники ВСУ. Мирным жителям ничего не угрожает, заверил Пасечник. Он также пообещал амнистию тем украинским военным, что сложат оружие.