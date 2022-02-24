В Минтрансе намерены не допустить повышения цен на билеты с юга России

Оперативный штаб Минтранса РФ по организации работы транспортной отрасли на юге страны ведет мониторинг цен на билеты и намерен не допустить их повышения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, нельзя допускать, чтобы людям, которые получили обратно деньги за билеты, пришлось доплачивать, чтобы добраться домой.

"Это форс-мажорная ситуация и пассажирам надо оказать максимальную помощь и содействие", - подчеркнул глава ведомства.

Также оперштаб дал поручение РЖД, "Аэрофлоту" и частным компаниям содействие по максимуму скорейшей отправке пассажиров. А для компаний, которые организовывают спецрейсы, штаб намерен добиться выделения субсидий.

Ранее в Минтрансе уже заявили, что всех, кто пожелает покинуть южные регионы России, оперативно оттуда вывезут.