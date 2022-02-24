В ВТБ прокомментировали введенные против банка санкции

В ВТБ прокомментировали введённые против банка санкции. В кредитной организации заявили, что проработали планы противодействия, чтобы минимизировать последствия для клиентов. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал банк.

В ВТБ отметили, что санкции для организации не стали сюрпризом.

"У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов", - говорится в сообщении банка.

В кредитной организации просят следить за дальнейшими официальными сообщениями и рекомендациями от банка.

Ранее ВТБ рекомендовал клиентам-юрлицам воздержаться от операций в долларах и евро.