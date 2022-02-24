Видео: подъем разводного моста без предупреждения привел к жертвам

Разводной мост на реке Лантана в южной Флориде (США) был поднят без обязательных для этого звуковых и световых сигналов и опускания турникетов. В этот момент на мосту находились легковой автомобиль и пожилая скутеристка. Женщина при падении погибла.

По непонятной причине оператор, управлявший подъемным механизмом, не подал предупредительные сигналы и не закрыл въезд на мост, как должен был сделать согласно инструкциям. Он не остановил подъем пролетов, даже когда 79-летняя скутеристка Кэрол Райт упала с 12-метровой высоты и разбилась.

Владельцу белой Honda повезло - он успел пересечь мост до начала подъема и глупо застрял, уткнувшись бампером в асфальт. Секунды, которые он простоял в таком положении, показались ему вечностью.

Сейчас дело передано в суд (инцидент произошел в конце 2021 года, но видео только сейчас оказалось в открытом доступе - прим.ред.) и адвокаты семьи погибшей Кэрол Райт требуют строжайшего наказания для ротозея-оператора моста. Мужчина был сразу уволен, но для него это только самое начало его неприятностей.