Власти Эстонии сообщили, что британский военный контингент прибудет 25 февраля

Первые солдаты дополнительного военного контингента Великобритании прибудут в Эстонию в пятницу, 25 февраля. Об этом сообщил глава Министерства обороны прибалтийской республики Кусти Сальм.

"Первые солдаты прибудут завтра, всего их будет тысяча человек", - заявил Сальм, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Агентство напоминает, что батальон НАТО, которым Лондон командует в Эстонии, состоит из 1,2 тыс. человек.

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